Столица Украины попала на 13-е место среди городов мира, где по состоянию на 23 февраля 2021 года фиксируется наихудшая ситуация с качеством воздуха. Такие данные опубликовал портал Iqair, который занимается отслеживанием загрязнения воздуха по миру.

Таким образом, эксперты портала присвоили Киеву индекс загрязнения воздуха AQI 152, что стало худшим показателем, чем в столице Непала Катманду и лучшим, чем в польском городе Краков.

Отмечается, что наихудшее качество воздуха в настоящий момент фиксируется в столице Бангладеш Дакке. Известно, что показатель AQI считается нормальным при значении от 0 до 50 единиц. А более высокие значения считаются экспертами опасными для здоровья человека. При достижении загрязнения от 101 до 150 единиц взрослые, имеющие хронические респираторные заболевания должны ограничивать свое пребывание на открытом воздухе.

Ранее мы писали, что в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций продуктов горения в 1,5 - 2 раза. Наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы.

Кроме того, такие мегаполисы, как Киев, постоянно страдают от задымленности и смога. Ситуация заметно ухудшается весной и осенью.

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