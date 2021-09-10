В американських літаках вдвічі підвищили штрафи за порушення маскового режиму [ Редактировать ]
Міністерство внутрішньої безпеки США удвічі підвищило штрафи за порушення маскового режиму в аеропортах та на літаках. Відтепер сума стягнень коливатиметься від п'ятисот до трьох тисяч доларів.
Повторні порушники платитимуть найбільше. Лише цьогоріч у США зафіксували понад чотири тисячі недотримань маскового режиму на летовищах та під час перельотів. Почастішали й випадки агресії серед пасажирів, коли бортпровідники просять їх надіти захист.
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