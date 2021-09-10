Чому пішоходи не врізаються одне в одного? І чи залежить ожиріння від рівня корупції чиновників? Відповіді на ці запитання знайшли науковці, яких удостоїли Шнобелівської премії.

Її вручають за кумедні та безглузді відкриття. Про не нудну науку, дивіться далі.

Десять номінацій, грошова винагорода і справжні дослідження. Шнобелівську премію вручають у Гарварді з 1991 року. Через карантин церемонія відбулася онлайн, її провів засновник - Марк Абрамс.

Марк Абрамс, засновник і ведучий Шнобелівської премії:

Ну що ж, пора починати вручення Шнобелівських премій-2021.

Посміятися, а потім задуматися. Така мета премії. Влада Намібії разом із ветеринарами вирішила з'ясувати, чи не шкодить носорогам перевезення догори ногами. З'ясували - не шкодить. І здобули за це Шнобелівську премію в галузі транспортування. Ще одна дослідниця проаналізувала абсолютно всі звуки, якими коти спілкуються з людиною.

Сьюзан Шольц, лауреатка Шнобелівської премії:

Для мене честь отримати цю нагороду. Як ви знаєте, у хатніх котів широкий вокальний діапазон, вони змінюють голос і тональність, щоб спілкуватися з довколишніми.

У галузі економіки перемогу здобув дослідник, який шукав зв'язок між корупцією та ожирінням можновладців.

Павло Блавацький, лауреат Шнобелівської премії:

У країнах, які вважають більш корумпованими, у чиновників кабінету міністрів більш високий індекс маси тіла, а в менш корумпованих - політики стрункіші.

Переможці у галузі фізики з'ясували, чому пішоходи не врізаються одне в одного, а в галузі кінетики - чому все-таки врізаються. Не обійшлося і без премії миру. Її отримали дослідники, які виявили, що вуса і борода допомагають чоловікам у рукопашному бою, пом'якшуючи удар противника на 37%. Усі лауреати отримали грошовий приз - фальшиву банкноту в 10 трильйонів зімбабвійських доларів.