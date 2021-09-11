На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 3869 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 2 314 423 инфицированных COVID-19, из них 2 220 611 человек выздоровели (1738 - за минувшие сутки), а 54 320 украинцев умерли (69 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Львовской области (379), Киеве (370), Харьковской области (341), Днепропетровской области (278) и Черновицкой области (251). Известно, что за минувшие 24 часа в Украине сделали 33 162 теста методом ПЦР, 7879 анализов методом ИФА и 24 364 - экспресс-тестами.

Читайте также, врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рассказал о том, что очередной пик заболеваемости коронавирусом в Украине может быть уже через 2 или 3 недели.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что после коронавируса у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года, это эквивалентно старению органа на 30 лет.