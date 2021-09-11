На территории Украины в ближайшее время сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеоцентра.

Таким образом, ситуация будет наблюдаться вплоть до 14 сентября 2021 года. Известно, что 11 сентября опасность возникновения пожаров настигнет южные, центральные и восточные области страны, а 12 сентября также в Киевской, Житомирской, Тернопольской областях.

Отмечается, что 13 и 14 сентября вся Украина, кроме крайних западных районов, будет находится в зоне чрезвычайной пожарной опасности. Она предполагает возникновение погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

Читайте также, в западной части Украины поднимется уровень воды в реках. При этом в связи с сильными дождями возможны сильные нисходящие потоки, вода поднялась в левых притоках реки Днестр, которые находятся в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также бассейнах рек Прут и Сирета.

Кроме того, в Луганской области бушуют масштабные возгорания лесных насаждений. В настоящее время спасателям удалось локализовать пожары, возгорание произошло в хвойной подстилке на территории леса вблизи населенного пункта Пудровка, который находится в Северодонецком районе.