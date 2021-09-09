В Украине на ближайшие два дня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается девяти областей.

Пожарная опасность объявлена на 9-10 сентября в южных, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях.

Предупреждение касается того, что погодные условия там опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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