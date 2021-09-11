В Житомире скорая попала в ДТП: погиб человек, которого везли в больницу. Об этом сообщает Житомир.info.

ДТП произошло на проспекте Мира около 10:00 11 сентября. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Passat и "карета скорой помощи", в котором находился пациент. Погиб человек, которого везли в больницу.

Кто кого подрезал, выясняет полиция, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Другие подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия не уточняются.

Напомним, что в августе аналогичная авария произошла под Черниговом. Тогда водитель"скорой" помощи Peugeot Boxer не справился с управлением, и машина улетела в кювет.