В Житомире скорая помощь попала в ДТП: погиб пациент (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Житомир.info
В Житомире скорая попала в ДТП: погиб человек, которого везли в больницу. Об этом сообщает Житомир.info.
ДТП произошло на проспекте Мира около 10:00 11 сентября. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Passat и "карета скорой помощи", в котором находился пациент. Погиб человек, которого везли в больницу.
Кто кого подрезал, выясняет полиция, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Другие подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия не уточняются.
Напомним, что в августе аналогичная авария произошла под Черниговом. Тогда водитель"скорой" помощи Peugeot Boxer не справился с управлением, и машина улетела в кювет.
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