Под Черниговом "скорая" попала в жуткое ДТП [ Редактировать ]
В Черниговской области автомобиль "скорой" помощи съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
ДТП произошло на автодороге между населенными пунктами Большая Дорога и Станция Лосиновская, который находится в Нежинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "скорой" помощи Peugeot Boxer не справился с управлением.
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия шофер и фельдшер-пассажир получили несерьезные травмы. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
Читайте также, днем в Николаеве на проспекте Героев Сталинграда произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль скорой помощи Peugeot врезался в легковой автомобиль Ford Fusion. В результате аварии никто не пострадал.
Кроме того, в Ривне мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль экстренной медицинской помощи. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти жизнь упавшему с высоты мужчине не удалось, водитель скорой травм не получил.
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