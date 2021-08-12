В Черниговской области автомобиль "скорой" помощи съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

ДТП произошло на автодороге между населенными пунктами Большая Дорога и Станция Лосиновская, который находится в Нежинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "скорой" помощи Peugeot Boxer не справился с управлением.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия шофер и фельдшер-пассажир получили несерьезные травмы. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

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Кроме того, в Ривне мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль экстренной медицинской помощи. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти жизнь упавшему с высоты мужчине не удалось, водитель скорой травм не получил.

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