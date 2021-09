Обладателем "Золотого льва" - главной награды Венецианского кинофестиваля - стал фильм "Событие" (L'Evenement) французского режиссера Одри Диван. Такое решение приняло международное жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо, сообщается на сайте La Biennale di Venezia.

Действие картины разворачивается во Франции в 1963 году. Узнавшая о своей беременности студентка Анна боится потерять возможность закончить учебу и преуспеть в жизни. Она пытается найти выход из сложившейся ситуации в условиях, когда аборты законодательно запрещены. Главную роль в ленте сыграла Анамария Вартоломей.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру жюри присудило новозеландке Джейн Кэмпион за драму "Власть пса" (The Power of the Dog). Фильм снят по мотивам одноименного романа американского писателя Томаса Сэвиджа. Съемки проходили на родине режиссера в Новой Зеландии в сотрудничестве с Netflix.

Кэмпион стала первой женщиной-режиссером, получившей "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за фильм "Пианино" (The Piano, 1992).

Гран-при жюри удостоен итальянский режиссер Паоло Соррентино за ленту "Рука бога".

Исполнитель главной роли в "Руке бога" Филиппо Скотти удостоился премии имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер.

Лучшей актрисой была признана Пенелопа Крус за роль в картине "Параллельные матери" режиссера Педро Альмодовара.

Лучший актер - Джон Арсилья за фильм "На работе: Пропавшие 8".

Приз за лучший сценарий получила Мегги Джилленхол за свой режиссерский дебют "Пропавшая дочь", снятый по мотивам книги писательницы Элены Ферранте "Незнакомая дочь".

Специальный приз жюри присужден итальянской картине "Дыра" (Il buco) режиссера Микеланджело Фраммартино.

78-й Венецианский фестиваль проходил с 1 по 11 сентября 2021 года. На нем представлял свой фильм "Носорог" о лихих 90-х украинский режиссер Олег Сенцов.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек целовались на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.