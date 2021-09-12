В Украине представлен самый мощный игровой ноутбук ROG Zephyrus S17 [ Редактировать ]
Источник: ASUS
Компания ASUS представила в Украине ноутбуки нового поколения – ROG Zephyrus S17 – игрового ноутбука премиум-класса с оптико-механической клавиатурой, поднимающейся во время открытия крышки ноутбука для удобства работы и улучшенного охлаждения мощных компонентов системы.
Новинка доступна в нескольких версиях с графикой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080 на процессорах Intel поколения Tiger Lake-H.
В зависимости от модификации новинка оснащается 17,3-дйюмовым экраном с разрешением 4K UHD и частотой 120 Гц или WQHD с частотой 165 Гц. В обоих случаях заявлена сертификация Pantone Validated, 100% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и задержка 3 мс.
Ноутбуки ASUS ROG Zephyrus S17 оснащаются чипами Intel Core i9-11900H и Core i7-11800H 11-го поколения.
Графическая подсистема может быть представлена дискретной графикой GeForce RTX 3060, RTX 3070 или RTX 3080.
ASUS позволяет устанавливать до 48 ГБ оперативной памяти и три SSD-накопителя.
Ёмкость аккумулятора составляет 90 Вт*ч. Также отметим шесть стереодинамиков, клавиатуру с полноценной подсветкой отдельных клавиш, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HD-камеру и набор основных портов, включая USB-C (Thunderbolt 4).
Ноутбуки работают под управлением операционной системы Windows 10 Home или Professional с возможностью обновления до Windows 11.
Мощность блока питания составляет 280 Вт. Заряжаются новинки через USB-C за счет поддержки технологии Power Delivery 3.0 (до 100 Вт).
Габаритные размеры – 39,49 x 26,43 x 1,99 см при массе всего в 2,6 кг.
Самый доступный ASUS ROG Zephyrus S17 обойдется в 73 999 гривен. За эти деньги предлагается версия с дисплеем WQHD на чипе Core i7-11800H с 16 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 1 ТБ. Вариант на Core i9-11900H стоит от 129 990 гривен. Он в базе комплектуется 32 ГБ ОЗУ, SSD на 2 ТБ и графикой GeForce RTX 3080.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее презентовали ноутбук ASUS G14 с потрясающей возможностью.
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