Бывший чемпион UFC бразилец Витор Белфорт одержал победу над экс-чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе американцем Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО).

Боксерский бой, прошедший в Голливуде (штат Флорида, США), завершился победой 44-летнего Белфорта над 58-летним Холифилдом техническим нокаутом в первом раунде.

Экс-чемпион UFC сразу нанес несколько точных ударов по корпусу ветерана бокса и Холифилд оказался на помосте ринга. Едва рефери отсчитал нокдаун, как Белфорт продолжил избивать легенду. Судья был вынужден остановить бой, который длился 104 секунды. В Сети появилось видео скандального поединка.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



