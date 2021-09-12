Бывший чемпион UFC бразилец Витор Белфорт одержал победу над экс-чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе американцем Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО).

Боксерский бой, прошедший в Голливуде (штат Флорида, США), завершился победой 44-летнего Белфорта над 58-летним Холифилдом техническим нокаутом в первом раунде.

Экс-чемпион UFC сразу нанес несколько точных ударов по корпусу ветерана бокса и Холифилд оказался на помосте ринга. Едва рефери отсчитал нокдаун, как Белфорт продолжил избивать легенду. Судья был вынужден остановить бой, который длился 104 секунды. В Сети появилось видео скандального поединка.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12, 2021

Уже после поединка Холифилд заявил, что не почувствовал сильного давления со стороны соперника, а судье не стоило заканчивать бой. Бой экс-чемпионов комментировал бывший президент США Дональд Трамп.

Эвандер Холифилд - единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Он был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. В его послужном списке 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и 2 ничьи. Еще один бой признан несостоявшимся. Профессиональный бокс он оставил в мае 2011 года.

Холифилд и Майк Тайсон встречались на ринге дважды. Первый поединок в ноябре 1996 года техническим нокаутом в 11-м раунде выиграл Холифилд. Через семь месяцев во время матча-реванша Тайсон откусил сопернику кусок уха. Бой остановили, а виновника инцидента дисквалифицировали и оштрафовали на $3 млн.

Ранее сообщалось, что на пенсии Майк Тайсон собирался выращивать марихуану.