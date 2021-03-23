Эвандер Холифилд и Майк Тайсон в Нью-Йорке, 12 марта 2015 года Источник: Associated Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон отказался от гарантированных $25 млн за третий поединок с экс-чемпионом мира Эвандером Холифилдом. Об этом заявил менеджер Холифилда Крис Лоуренс, его слова приводит MMA Fighting.

Мы думали, что сделка заключена, но она быстро развалилась, когда люди Тайсона отклонили все предложения. Мы все время вели переговоры добросовестно и, похоже, просто зря потратили время.

Стороны вели интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев, и все полагали, что бой между бывшими чемпионами обязательно состоится. Планировалось, что легенды бокса сойдутся 29 мая на стадионе Hard Rock в Майами.

Однако, по словам команды Холифилда, требования Тайсона стали невыполнимыми, несмотря на предложенные ему $25 млн. Сделка сорвана, и бой не состоится.

Майк Тайсон - абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987-1990), чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990).

На профессиональном ринге 54-летний боксер провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися. 29 ноября 2020 года "Железный Майк" провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Судьи не смогли определить, кто оказался сильнее и объявили ничью.

58-летний Эвандер Холифилд - единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. В его послужном списке 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и 2 ничьи. Еще один бой признан несостоявшимся. Профессиональный бокс он оставил в мае 2011 года.

Холифилд и Тайсон встречались на ринге дважды. Первый поединок в ноябре 1996 года техническим нокаутом в 11-м раунде выиграл Холифилд. Через семь месяцев во время матча-реванша Тайсон откусил сопернику кусок уха. Бой остановили, а виновника инцидента дисквалифицировали и оштрафовали на $3 млн.

Ранее сообщалось, что на пенсии Майк Тайсон собирался выращивать марихуану.