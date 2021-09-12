Украина закупает газ по "очень высокой цене", но это необходимо для энергетической безопасности страны. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на форуме YES Brainstorming.

Действительно, сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину.

Витренко заверил, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплены достаточные запасы на отопительный сезон, несмотря на рост цен на голубое топливо.

Мы сейчас приближаемся к уровню примерно 19 млрд кубометров газа в наших хранилищах, возможно, будет даже больше. Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона.

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Глава "Нафтогаза" сообщил, что в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон примерно с 16 млрд кубометров в ПХГ.

То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев.

С 2015 года Украина не покупает газ напрямую у России. С сентября 2020 года Киев перешел на покупку газа по "виртуальному" реверсу - она забирает часть объемов поставок газа, который "Газпром" отправляет транзитом в ЕС.

Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.