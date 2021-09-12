У МОЗі кажуть - готуватися потрібно не до жовтої зони, а, найімовірніше, до локдауну.

І виклики пандемії, про які говорили на форумі YES на високому політичному рівні, зараз для України стають викликом цілком конкретним. Чи вистачить ліжок і кисню в лікарнях, коли країну накриє чергова хвиля? Коли школи переведуть на дистанційку? І коли Україну знову паралізує локдаун?

А ситуація з ковідом - уже загрозлива. Країну вже відзавтра можуть перевести в жовту зону, а деякі регіони - взагалі на порозі почервоніння. Тож як будемо жити найближчим часом? Галина Якушко розкаже.

Коронавірус повертається. Впевнено й невідворотно. Крива захворюваності на ковід іде вгору. Цього тижня, кілька днів поспіль - по три з половиною тисячі інфікованих. Причому косить українців, крім уже звичного штаму, ще й агресивніша "Дельта".

Максим Хаустов, директор Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА:

У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс. Заповненість койок ковідних - фактично 25 відсотків хворими.

Найбільше хворих традиційно у столиці - в місті Києві. Складна ситуація й на Буковині та Прикарпатті. Хоча "ковідні" лідери змінюються, причина зростання кількості інфікованих незмінна. Люди забули про правила карантину! Маски вже не в тренді. У супермаркетах і транспорті навіть зауважень не роблять через їхню відсутність. Хоча в МОЗі цього тижня пригрозили: скоро на вулиці виведуть патрулі й "незамаскованих" - штрафуватимуть.

А ще - в нас доволі низький рівень вакцинації. Повністю щеплений лише один із десяти дорослих українців. Лідирує знову ж таки столиця. Тут вакцинована вже чверть городян. І... курортне містечко Моршин! У рамках експерименту там уже щеплені понад 70% людей! Та це - радше виняток. Бо переважна більшість українців, особливо в регіонах, вакцинуватися не хочуть.

Вікторія, жителька Іршави:

Ні, я не планую, а чому…Ну як Бог дасть, я думаю, це не потрібно.

Володимир, житель Іршави:

І не хочу взагалі, чесно казати - фіг його знає, шо воно є , не хочу.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Закликаю всіх зробити щеплення і сьогодні чітко заявляю, що ковід стає епідемією невакцинованих осіб . В країнах, де більше 70% дорослого населення вакциновано, не вводять додаткових жорстких карантинних заходів, оскільки значно зменшується госпіталізація і значно зменшується кількість людей, які потрапляють до реанімацій.

Пасуть задніх - Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківщина. І це при тому, що Чернівці - вже на порозі червоної зони. А отже, життя там знову стане на паузу. Діти - підуть на дистанційку. Працюватимуть, найімовірніше, лише... дві школи. Бо тільки в них вакцинували 80 відсотків персоналу. А це - одна з умов для очного навчання в червоній зоні. Решта освітян категорично відмовляються від уколів. Не допомагають ані обіцянки премій, ані вмовляння. Тож учителів самих посадили... за парти - слухати лекції про користь щеплення. А ще – запустили мобільні бригади:

Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:

Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас.

Та віртуальні школи - це не все, що чекає на червону зону. Кінотеатри, ресторани, торговельні центри й непродовольчі ринки й магазини теж будуть на замку. Звісно, жодних масових гулянь, а громадський транспорт - за спецперепустками. Але дехто матиме привілеї. Вакцинованим обіцяють "звільнення від карантину".

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня буде потрібен повний курс щеплення.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Тому задля уникнення жорстких локдаунів або червоних зон ми повинні працювати на випередження.

Тож уже відзавтра вся Україна може пожовтіти! А це означає, що маски й дистанція будуть обов'язкові. (Зрештою, й зараз їх ніхто не скасовував, хоча люди й розслабилися). Масові заходи обмежать, концерти - під питанням. Кінотеатри - заповнені лише наполовину.

У спортзалах - одна людина на 10 квадратних метрів. У транспорті можна їхати лише на сидячих місцях. При цьому школи й дитсадки - працюють. Ресторани - теж. У МОЗі кажуть - готуватися потрібно не до жовтої зони, а, найімовірніше, до локдауну. І запровадять його вже в листопаді, якщо українці й надалі бойкотуватимуть вакцинацію та карантинні обмеження.