Протитанкова ракета влучила у військову вантажівку поблизу Верхньоторецького [ Редактировать ]
У штабі назвали ім'я загиблого на передовій воїна. Це матрос Артур Голуб із Житомирщини, служив у морській піхоті. Йому було 27.
Внаслідок ворожого обстрілу, протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. За її кермом у той час був Артур. Атака сталася поблизу Верхньоторецького на Донеччині.
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А неподалік Зайцевого застосував стрілецьку зброю. Зафіксовано сім порушень режиму тиші. Окрім того, біля Катеринівки супротивник дистанційно замінував територію протипіхотними мінами.