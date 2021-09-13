У штабі назвали ім'я загиблого на передовій воїна. Це матрос Артур Голуб із Житомирщини, служив у морській піхоті. Йому було 27.

Внаслідок ворожого обстрілу, протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. За її кермом у той час був Артур. Атака сталася поблизу Верхньоторецького на Донеччині.