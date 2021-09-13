В Росії загинули чотири людини через падіння літака [ Редактировать ]
Пасажирський літак розбився у Росії. Чотири людини загинули.
Судно виконувало місцевий пасажирський рейс до Сибіру. Падіння сталося за 500 кілометрів від Іркутська. На борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу. Причину трагедії встановлюють. Припускають, що літак не зміг безпечно приземлитися через туман.
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Самолет Let L-410 выполнял рейс Иркутск-Казачинск. Самолет пропал с радаров при заходе на второй круг и попытке повторно совершить посадку. Место падение находится на реке Киренга напротив села Казачинское 4 км от взлетно-посадочной полосы.
После крушения на месте падения возник пожар
Участь беруть близько 200 тисяч вояків, більш як 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема танки, гармати, реактивні системи залпового вогню, міномети, а також до 15 суден.
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