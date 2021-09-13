В понедельник, 13 сентября, в Турции произошло ДТП с украинскими туристами. Перевернулся автобус. Об этом сообщает "Инсайдер".

Так, туристический автобус, который вез украинских туристов из Бодрума в Денизли, выехал на встречную полосу и столкнулся со студенческим шаттлом.

Как сообщается, 1 человек погиб, 49 пострадали.

Читайте также, во Львовской области в автомобильной аварии погиб 11-летний мальчик, который находился за рулем автомобиля BMW. Кроме ребенка, в салоне автомобиля находился его пьяный отец и владелец машины, маленький ребенок не справился с управлением мощной машиной.

Кроме того, в курортной Кирилловке пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" не справился с управлением и протаранил несколько преград, среди них - скульптуру "Дельфины". На водителя составили административные протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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