В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший [ Редактировать ]
В понедельник, 13 сентября, в Турции произошло ДТП с украинскими туристами. Перевернулся автобус. Об этом сообщает "Инсайдер".
Так, туристический автобус, который вез украинских туристов из Бодрума в Денизли, выехал на встречную полосу и столкнулся со студенческим шаттлом.
Как сообщается, 1 человек погиб, 49 пострадали.
Читайте также, во Львовской области в автомобильной аварии погиб 11-летний мальчик, который находился за рулем автомобиля BMW. Кроме ребенка, в салоне автомобиля находился его пьяный отец и владелец машины, маленький ребенок не справился с управлением мощной машиной.
Кроме того, в курортной Кирилловке пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" не справился с управлением и протаранил несколько преград, среди них - скульптуру "Дельфины". На водителя составили административные протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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