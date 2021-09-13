Ирландский боец Конор Макгрегор набросился на рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бэйкера) прямо посреди красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2021. Мужчина является бойфрендом голливудской звезды Меган Фокс. Фото и видео инцидента появились в соцсетях.

Так, экс-чемпион UFC попытался прорваться к паре сквозь толпу, когда она вместе позировали для фото. Конор размахивал тростью, но ему помешала охрана. Затем он вылил на пару напиток.

По данным People, Макгрегор якобы захотел сфотографироваться со звездой, но команда Machine Gun Kelly отклонила эту просьбу, что и вызвало агрессию бойца.

Однако, судя по комментарию спортсмена, ему не понравился внешний вид рэпера.

Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки. Разумеется, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он был с Меган Фокс.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 11 июля бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор уступил Дастину Порье в бою на турнире UFC 264. Ирландец получил перелом ноги в конце первого раунда.

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