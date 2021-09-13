С 14 сентября по 16 сентября в Киевской области и столице координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБУ будет проводить антитеррористические учения. В рамках которых возможна проверка документов граждан и ограничение движения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе.

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