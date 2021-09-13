В Киевский области проведут проверку документов: что произошло [ Редактировать ]
С 14 сентября по 16 сентября в Киевской области и столице координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБУ будет проводить антитеррористические учения. В рамках которых возможна проверка документов граждан и ограничение движения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации силового ведомства, запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.
Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе.
Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.
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