Ковідні цифри України: померли 18 людей [ Редактировать ]
Ковідні цифри на сьогодні такі: понад тисяча двісті нових хворих. Одужали більше ніж сімсот пацієнтів. Померли - 18.
У лідерах за позитивними тестами - Київ, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська та Львівська області. У 12-ти регіонах перевищено рівень захворюваності на коронавірус, у 4-ох - "поріг" госпіталізацій.
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Уряд планує переглянути зони карантину. Нині ж на "ковідній" мапі всі міста поки що - зелені.
Цей документ можуть отримати ті, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або має негативний ПЛР-тест.
А ситуація з ковідом - уже загрозлива. Країну вже відзавтра можуть перевести в жовту зону, а деякі регіони - взагалі на порозі почервоніння.
За минулу добу в Україні понад три з половиною тисячі інфікувань Ковідом.
Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.