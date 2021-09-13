Приватності більше немає. У Сполучених Штатах - гучний скандал навколо додатку WhatsApp. Розслідувачі стверджують: повідомлення, які ми в ньому пишемо, - постійно розшифровують та читають!

Хто і навіщо це робить? Дізнавався Дмитро Анопченко у Вашингтоні.

Популярним месенджером WhatsApp зараз користуються, не повірите, - два мільярди людей по всьому світу. Багато хто з вас, мабуть, теж встановив його на смартфон. Додаток існує вже 12 років. І ми краще повідомимо в ньому щось конфіденційне, ніж зробимо це телефоном. Бо так наче безпечніше. Але виявляється, що це не зовсім так, або - зовсім не так.

Розслідування Нью-Йоркської організації ProPublica, яка спеціалізується на гучних викриттях, довело, що WhatsApp і дійсно (хоч і не афішує цього) масово дешифрує повідомлення користувачів - для перевірки. Із конфіденційних джерел з'ясували, що WhatsApp найняв щонайменше тисячу (!) так званих "модераторів", розмістивши їх у офісах в техаському Остіні, а також - в Дубліні і Сінгапурі.

І це навіть не штатні працівники, а контрактники (!) , кожен із яких за зміну має вивчити щонайменше 600 скарг від користувачів. І їм у розшифрованому вигляді доступні повідомлення, які відправлялися в месенджері людьми, які легковірно вважали, що прочитати їх може лише адресат.

Сидячи за комп'ютерами в групах, що розділені згідно і робочими завданнями, ці робітники, яким платять погодинно, використовують спеціальне програмне забезпечення "Фейсбуку" для аналізу мільйонів особистих повідомлень, фотографій та відео.

Представники самої компанії (а, нагадаю, месенджером зараз володіє Facebook) змушені були визнати, що цей таємний підрозділ в Техасі у них і дійсно є. Але WhatsApp уникає називати цих людей "модераторами"; каже - вони працюють винятково для того, аби не допустити зловживань. І видалити повідомлення не можуть - лише заблокують весь екаунт, якщо побачать підозрілу активність… Але це по суті означає визнання, що компанія таки дешифрує і читає повідомлення - бо як інакше зрозуміти, є порушення, чи ні.

Отже, фінансові дані, номери банківських карток, чужі таємниці і зізнання у сімейних зрадах… Все це - виявляється - окрім, власне, тих, кому ці меседжі писали, - могли прочитати ще й випадкові люди, яких компанія винаймає за контрактом. Більше того, мессенджер взагалі не вважає конфіденційними чи приватними так звані "мета-дані" - а це (на хвилиночку!) весь масив інформації про кількість повідомлень, які ми із вами відправляємо, час їхньої відправки, тривалість та час здійснення дзвінків.

І це багатьох змусило замислитися над тим, як надалі спілкуватися в мережі із колегами та знайомими, якщо (зовсім як у формулюванні під час поліцейського арешту) "кожне сказане слово може бути використане проти вас".