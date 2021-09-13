Тепер вже остаточно! Із жовтня Україна все-таки перейде на електронні лікарняні. Історія з цифровими листками непрацездатності - не нова. Запровадити їх обіцяли ще у вересні. Але в строк не вклалися, бо були не готові ні заклади, ні електронна система.

І вже деякі лікарні взялися тестувати електронні листки непрацездатності. Як у них це виходить і чи є недоліки - Ірина Розова дізнавалася.

Забути про папірці, печатки та нескінченні черги в поліклініках. Діджиталізація, наче павутиння, оповиває всі сфери життя українців.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів:

В тренді - держава в смартфоні, в тренді - цифровізація, в тренді….

Дійшла мода й до листка непрацездатності, або так званого лікарняного. Тепер оформити його можна в електронному вигляді. І для цього достатньо лише раз завітати на прийом до лікаря!

Ірина Лісова, сімейна лікарка:

Пацієнт зараз не носить, ніяких печатей він не ставить. Якщо лікар розраховує, що це буде три дня і за три дня в пацієнта все добре, вони зв'язалися, то цей лікарняний можна закрити й без приходу пацієнта.

Сімейна лікарка Ірина працює в столичній лікарні. Електронні листки тут оформлюють вже як два тижні. Хоча іноді й виникали технічні проблеми - каже жінка - на "електронку" ніхто не скаржився.

Ірина Лісова, сімейна лікарка:

Відділи кадрів дуже часто придираються там до букв, а це особливості почерка лікаря, да, а якщо лікар там один був, другий, третій, а три почерка це вже помилка потрібно виписувати дублікат...Або невірне місце роботи, це такі рутинні проблеми, які переходили з року в рік і вони не зникали ніколи.

А тепер - достатньо натиснути кнопку на комп’ютері - і лікарняний готовий. Без діагнозу, а лише з ім'ям, прізвищем та періодом непрацездатності - інформація надходить у Фонд соцстрахування. А звідти - на місце роботи пацієнта. Але, це у разі, якщо декларація з сімейним лікарем заповнена правильно і не містить помилок.

Ірина Лісова, сімейна лікарка:

Змінити декларацію можна, але електронна система побачить її протягом трьох діб, але лікарняний надо на сьогодні.

І в такому випадку пацієнт залишиться без виплат. У зоні ризику - також жителі сіл і містечок.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів:

Села... степи Херсонщини, нема інтернету, одні кавуни...і треба їх збирати, людина хворіє, але тут потрібно якось отримати лікарняний, ну не буде лікарняного, зекономиться бюджет, а людина буде без грошей, хто ж про людей у нас думає?

Чиновники ж запевняють - усі помилки та недоліки виправлять за вересень.

Дмитро Черниш, директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ:

Коли йде перехідний етап, зрозуміло, що виникають якісь труднощі і ці труднощі можна компенсувати, наприклад, випискою паперового листка, але з першого жовтня такого не буде, і наша задача - зараз так пройти перехідний період, щоб з першого жовтня все працювало ідеально.

Та чи запрацює система ідеально? І скільки загалом піде на це часу? Утім, зрозуміло вже одне - підробити або купити лікарняний в інтернеті більше не вдасться. А виписувати "фейкові" листки медикам буде складніше, бо все фіксуватиме й аналізуватиме електронна система.