США собирают глобальный саммит по борьбе с COVID-19 [ Редактировать ]
Глобальный саммит, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом, пройдет 22 сентября. Мероприятие должно состояться во время заседаний Генассамблеи ООН на неделе высокого уровня.
Президент США Джо Байден обратится к главам государств, международных организаций, бизнесу, благотворительным и неправительственным организациям, чтобы взять обязательство "положить конец пандемии COVID-19".
"Участники определят конкретные действия и поставят амбициозные цели, необходимые для достижения этой цели и подготовки мира к будущим угрозам безопасности здоровья", - говорится в приглашении.
Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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