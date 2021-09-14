Німеччина отримала необхідні документи для сертифікації "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Німеччина підтвердила, що отримала всі необхідні документи для початку процесу сертифікації газогону "Північний потік-2". Таке заявили у Федеральному агентстві з мереж. І додали - сертифікація завершиться вже протягом наступних чотирьох місяців.
Також в агентстві наголосили - мають переконатися, що російсько-німецький газопровід не порушує Газову директиву ЄС. Після завершення сертифікації - агентство спрямує проєкт рішення до Єврокомісії. І там впродовж двох місяців мають надати вердикт щодо введення газогону в експлуатацію.
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