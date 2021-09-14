Под Тернополем гость умер на свадьбе во время танца [ Редактировать ]
Источник: achernishev.ru
В селе Подзамочок Бучацкого района Тернопольской области произошла трагедия на свадьбе. 51-летнему мужчине внезапно стало плохо во время танца, он упал и умер. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи Тернопольской области.
Свадьбу гуляли в воскресенье, 12 сентября. Застолье продолжалось по позднего вечера. Районная бригада скорой выехала на спасение мужчины в 22:57, но ничем помочь мужчине уже не смогла и лишь зафиксировала смерть.
В августе аналогичная трагедия произошла на свадьбе в Черновицкой области. Там во время свадебных гуляний стало плохо одной из гостей. В итоге женщина скончалась.
А в Ивано-Франковской области гости массово отравились во время застолья. В больницу попали 11 человек.
Напомним, что на выходных под Киевом во время застолья умер судья Печерского райсуда.
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