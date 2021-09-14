Во время отопительного сезона власть обязана защитить людей от роста тарифов и обеспечить граждан дешевым газом собственной добычи. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"На рынке природного газа складывается реально угрожающая ситуация. В Европе, куда мы так стремимся, газ уже по 750 долларов за тысячу кубометров. К зиме эта цена будет расти. Это неподъемная цена для наших людей, для нашей экономики. Население должно быть обеспечено газом собственной добычи. По цене по 3-4 тысячи гривен за тысячу кубометров", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что власть не делает ничего для того, чтобы остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а это приведет к еще большему росту задолженности населения за коммуналку и снижению жизненного уровня людей.

"В прошлом году "Укргаздобыча" добыла 14,2 млрд кубометров газа, население использовало 8,2 млрд, ТКЭ для нужд населения – 4,7 млрд, бюджетные учреждения - 0,4 млрд – это означает, что газа собственной добычи нам полностью хватает для обеспечения населения и бюджетной сферы. Для снижения цен для промышленности нужно заключать прямые контракты с Россией, но власти абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день", - сказал политик.

Юрий Бойко напомнил, что ОП-ЗЖ давно зарегистрировала в парламенте пакет законопроектов, направленных на снижение тарифов, однако власть упорно игнорирует эти инициативы оппозиционеров.