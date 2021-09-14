Ціна на газ у Європі б'є рекорди. Сьогодні в Нідерландах вона перевищила 810 доларів за тисячу кубометрів. Український прем'єр Денис Шмигаль вважає причиною такого злету цін дії Росії.

За словами урядовця, саме РФ не поспішає збільшувати обсяги постачання газу в Європу, що і штовхнуло ціни до абсолютного історичного максимуму. Утім, глава українського кабінету запевнив, що вартість "блакитного палива" для українських побутових споживачів не збільшиться.

Щонайменше до травня наступного року вона залишиться на рівні сім гривень 96 копійок за кубометр, за річним контрактом. А для бюджетної сфери та підприємств теплокомуненерго - 7,44. Натомість нагадаємо, в "Київтеплоенерго" вже попередили, що тарифи на тепло й гарячу воду для жителів столиці цієї осені можуть зрости щонайменше на 40%.