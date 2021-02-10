Facebook сократит политический контент в ленте [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook временно уменьшит выдачу политического контента в лентах. Об этом написала в блоге американской компании директор по управлению продуктом Аста Гупта.
На первом этапе ограничение в тестовом режиме коснется США, Бразилии, Индонезии и Канады. В Бразилии, Индонезии и Канаде сокращение политической рекламы и новостей начнется на этой неделе, а в США - в ближайшие недели.
По словам топ-менеджера, Facebook собирается протестировать "разные подходы" к политическому контенту и его выдаче, в том числе изменение алгоритмов таким образом, чтобы они показывали пользователям меньше политических постов в ленте.
Недавно глава Apple Тим Кук обвинил Facebook в том, что она способствует поляризации мнений и распространению дезинформации в обществе.
В январе 2020-го глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть собирается принять меры для "снижения градуса" политических дискуссий и блокировки контента с выражением ненависти к тем или иным людям или группам.
Напомним, что Facebook работает над созданием инструмента, который будет создавать "выжимки", или короткие версии больших текстов и новостей.
Ранее сообщалось, что Facebook запустил в Европе сервис для знакомств Dating. В Украине он пока недоступен.
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