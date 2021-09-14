Власти Киева намерены снова вернуть штрафы за нарушение карантина для заведений. Как рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, штрафовать начнут как только Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет "желтую" зону.

"Да (будут штрафы, - ред.), если будет внедрена желтая зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции", - сообщил Рубан.

По его словам, желтая зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.

Рубан добавил, что сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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