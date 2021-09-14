В Киеве вернут штрафы за нарушение карантина [ Редактировать ]
Власти Киева намерены снова вернуть штрафы за нарушение карантина для заведений. Как рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, штрафовать начнут как только Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет "желтую" зону.
"Да (будут штрафы, - ред.), если будет внедрена желтая зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции", - сообщил Рубан.
По его словам, желтая зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.
Рубан добавил, что сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тысяч гривен.
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