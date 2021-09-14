Супруг известной певицы Натальи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал на своей странице в Instagram новое "жаркое" видео. Так, на нем стриптизер демонстрирует физические упражнения.

"Изометрия - занятие для очень ленивых, но это лучше чем ничего", - подписал откровенное видео Тарзан.

Поклонникам понравилась публикация супруга Королевой. Они отметили, что на 51-ом году жизни Сергей выглядит как юноша.

"Вы безумно красивый!", "Ах, какое тело", "Спорт - наше все", "Прекрасно выглядите, как юноша", - отметили в комментариях пользователи сети.

Раньше сообщалось о том, что Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

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