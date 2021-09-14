Глобальне - перефарбовування. Карантин повертається. З наступного понеділка пожовтіє Закарпаття і там почнуть діяти нові правила. Не відкидають в уряді й те, що незабаром "зелену зону" залишать усі регіони. Тоді вже інші умови навчання, роботи й дозвілля. Щоправда, це не стосується вакцинованих громадян. Для таких передбачили преференції. Які саме? І що робити тим, хто поки що не зробив щеплення? Яна Танчак - про карантин по-новому далі.

Яна Танчак, кореспондентка:

Останній тиждень коронавірусна статистика невтішна. Практично щодня хворобу підтверджують у понад трьох тисяч українців. Дедалі більше хворіють діти. Зростає й летальність, звітують медики. Поки що вся Україна в зеленій зоні. Але деякі регіони на межі виходу з неї. Із дня на день кольори на мапі можуть змінитися, і тоді вже обмежень не уникнути. Як захистити людей і не дати померти бізнесу - в уряді переглянули карантинні норми. У вакцинованих відтепер є привілеї, а ковід-сертифікати будуть двох кольорів - жовті й зелені. Жовтий - ви щеплені один раз, зелений - імунізовані повністю.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми змінюємо підхід до карантину в "червоній", "помаранчевій" і "жовтій" зонах. Постанова не змінюється, вона не погіршує умов, в деякій мірі навіть покращує. ми виходимо з того, що в нас на сьогодні держава дала змогу всім громадянам вакцинуватися, це дуже важливий момент вакцини в державі є, ми тратимо на це мільярди бюджетних коштів.

Якщо регіон перейде в "жовту" зону, то школи працюватимуть у тому разі, коли однією дозою вакциновані принаймні 80 відсотків працівників. Із ковід-сертифікатами мають бути й відвідувачі. В такому разі заклади зможуть працювати без обмежень. Якщо ж ситуація з коронавірусом погіршиться й регіон "почервоніє", то робота шкіл уже під питанням - усі 100 відсотків працівників мають бути повністю імунізовані.

Не обмежуватимуть у "червоній" зоні роботу кінотеатрів, музеїв, торговельно-розважальних закладів, ринків, спортзалів та басейнів, але лише якщо працівники, організатори та відвідувачі із зеленим ковід-сертифікатом. А ось транспорт, обіцяють в уряді, ходитиме за розкладом і перевозитиме всіх.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це нормальні умови для того, щоб не блокувати економіку, щоб не закривати школи, садочки. Не переривати навчальний процес, не зменшувати наше ВВП, не зменшувати надходження в бюджет - ми хочемо, щоби все працювало, нічого не закривалось, але ми маємо убезпечити людей від заражень і наслідків ковіду.

Але кінцеве рішення, як надавати послуги, все-таки за власниками. Якщо ви в "жовтій" зоні й хочете приймати всіх клієнтів без винятку, то, будь ласка, дотримуйтесь раніше затверджених правил, кажуть у Мінохорони здоров'я, а це, зокрема, заповнені кінозали лише на 50 відсотків, а у фітнес-клубах - не більше ніж одна людина на десять квадратних метрів.

Щодо "червоної" зони, то заклади взагалі не матимуть права працювати, якщо відвідувачі не будуть щеплені двома дозами вакцини. Оновлені карантинні норми почнуть діяти вже за тиждень. До речі, повністю імунізовані майже п'ять мільйонів українців. Це лише чверть дорослого населення. Щепити всіх - в уряді розраховують до нового року.