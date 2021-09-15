У "жовтій" карантинній зоні підприємці обиратимуть кого обслуговувати [ Редактировать ]
Оновлена урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності з 20 вересня. За новими правилами - бізнесу у "жовтій" зоні дозволили самостійно обирати, обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж усіх.
Натомість бізнесовці не матимуть таких можливостей у "червоній" зоні. Працювати та користуватися послугами зможуть лише повністю вакциновані громадяни. Цією ж постановою уряд схвалив жовті та зелені COVID-сертифікати. Їх видаватимуть залежно від того, скільки щеплень отримала людина.
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