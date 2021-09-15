Бойовики терористичного угруповання "Аль-Каїда" почали повертатися до Афганістану. Ознаки переміщення терористів зафіксували у ЦРУ, після того, як місяць тому владу в країні захопили таліби.

В американській розвідці припускають, що "Аль-Каїді" знадобиться рік-два, аби повністю відновитися та стати новою терористичною загрозою для США.