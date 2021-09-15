Неподалік окупованого Криму елітні підрозділи десантників провели масштабні навчання. Тренувались звільняти міські квартали від умовного ворога. Подробиці дивіться в матеріалі.

Так десантники умовно штурмують будівлі в населеному пункті поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. За легендою, їх захопили диверсійні групи противника.

Позивний "Крим", військовослужбовець збройних сил України:

Ми намагалися відпрацювати дії під час зачистки будівель, під час зачистки вулиць, враховуючи цивільний фактор для того, щоб у разі будь-якої ситуації збройного інциденту, щоб ми могли максимально злагоджено і без жертв працювати по знешкодженню противника або звільненню будь-яких заручників.

Опанувати навички бою в так званій "урбанізованій місцевості" - завдання нелегке, зізнаються бійці.

Позивний "Стилет", військовослужбовець збройних сил України:

Для нас це є нова тема не всім дається із першого разу, але для нас є завжди куди стрімиться покращувати свої методичні, фахові навички. Ми повинні бути готовими до бою в місті в полі - будь-де.

Усі десантники, які задіяні в навчаннях, раніше брали участь у бойових діях на Сході України. Нещодавно опановували навички ведення бою в горах та на морському узбережжі. Тепер - у міських кварталах і житлових приміщеннях.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ України:

Командири правильно прийняли рішення щодо розподілів штурмових груп по розділенню по групах та підрозділам посилення. Правильно розрахували по засобах ураження, щоб не перешкоджали мирному населенню та цивільним об'єктам.

Разом із тим командування Об'єднаних сил враховує, що аналогічні навчання вздовж кордонів України проводять війська Російської Федерації. Триватимуть маневри до 16 вересня.