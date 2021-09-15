К концу 2022 года каждый человек в мире должен получить прививку от коронавируса. Чтобы достичь такого результата, мировое сообщество должно приложить решительные усилия.

Об этом сообщает новый глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахида во время брифинга.

"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей без исключения до конца 2022 года", - сказал Шахид.

По его словам, в ООН намерены в начале следующего года провести большую встречу, в рамках которой должны принять участие мировые лидеры и ключевые эксперты.

"Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - добавил Шахид.

Ранее на конференции ООН собрали более миллиарда помощи Афганистану.