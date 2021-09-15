В ООН назвали сроки массовой вакцинации в мире [ Редактировать ]
К концу 2022 года каждый человек в мире должен получить прививку от коронавируса. Чтобы достичь такого результата, мировое сообщество должно приложить решительные усилия.
Об этом сообщает новый глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахида во время брифинга.
"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей без исключения до конца 2022 года", - сказал Шахид.
По его словам, в ООН намерены в начале следующего года провести большую встречу, в рамках которой должны принять участие мировые лидеры и ключевые эксперты.
"Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - добавил Шахид.
Ранее на конференции ООН собрали более миллиарда помощи Афганистану.
по теме
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с коронавирусом
У препарата срок годности истечет 16 сентября
Все вакцины, кроме Coronavac, имеют срок годности до полугода
Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран
Третью дозу предложат людям старше 50-лет, а также работникам в сферах здравоохранения и социальной помощи