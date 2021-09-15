В Украине с 1 октября 2022 году пенсионерам будут доплачивать ежемесячно до 300 гривен. Доплаты будут установлены пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - заявил Шмыгаль.

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