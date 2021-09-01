В Украине пересмотрен размер минимальных пенсий членам семей "чернобыльцев", которые умерли или получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС. Такое решение принято на заседании Кабмина 1 сентября, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Минимальный размер пенсии из-за потери кормильца будет составлять:

на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по инвалидности умершего кормильца.

Напомним, что на заседании правительства 1 сентября было принято решение о повышении стипендий в Украине. В учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Ранее "Подробности" опубликовали график повышения и индексации пенсий в 2022 году.