Кабмин увеличил минимальную пенсию по потере кормильца [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Украине пересмотрен размер минимальных пенсий членам семей "чернобыльцев", которые умерли или получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС. Такое решение принято на заседании Кабмина 1 сентября, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Минимальный размер пенсии из-за потери кормильца будет составлять:
- на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;
- на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по инвалидности умершего кормильца.
Напомним, что на заседании правительства 1 сентября было принято решение о повышении стипендий в Украине. В учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Ранее "Подробности" опубликовали график повышения и индексации пенсий в 2022 году.
по теме
В учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза
Посадовці начебто виплачували пенсії громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, а насправді клали ці кошти до своїх кишень. За кілька років привласнили 5 мільйонів гривень.
Благодійну акцію проводить національна платформа "Жінки - за мир". Допомогу там пообіцяли і іншим багатодітним родинам
Прибавки коснутся тех, кто достиг 75-летия, получает минимальную или максимальную выплату, выполнил требования по стажу.
Первый месяц осени станет последним месяцем единого тарифа на электроэнергию для населения.