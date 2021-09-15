У Мінфіні повідомили, що кредит спрямують на підтримання економіки.

600 мільйонів єврокредиту виділить Україні Євросоюз. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і додав: в обмін на це Україна має провести низку реформ.

Зокрема, податкової, митниці, мед-закупівель, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Нагадаю, торік Єврокомісія погодила для України 1 мільярд 200 млн євро кредиту на 15 років. Половину коштів Брюссель перерахував одразу. У Мінфіні повідомили, що кредит спрямують на підтримання економіки.