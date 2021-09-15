Пришвидшити глобальну вакцинацію і допомогти з цим бідним країнам - обіцяє Єврокомісія. За словами її президентки - Урсули фон дер Ляєн - боротьба з ковідом - це пріорітет на наступний рік. Окрім того, Євросоюз скликатиме оборонні саміти та інвестуватиме в балканські країни. Розлогіше про новий курс ЄС - розкаже Олена Абрамович.

"Стан Євросоюзу" - так називається щорічний виступ найвищого посадовця у ЄС - президента Єврокомісії. За форматом - це щось середнє між зверненням лідерів до нації та питаннями парламента до Уряду. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своє бачення майбутнього ЄС пояснювала у залі Європарламенту годину.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Наш першочерговий пріоритет - прискорити глобальну вакцинацію. Менше ніж один відсоток доз у світі - вводять у країнах з низьким рівнем доходу. Масштаби несправедливості та рівень терміновості очевидні.

Боротьба з пандемією та кліматичними змінами традиційно стали головними темами та цілями на наступний рік. Представила фон дер Ляєн і нові ініціативи - з наступного року ЄС скликати оборонні саміти.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми з президентом Макроном скличемо саміт з питань оборони Європи. Можна мати найсучасніші війська в світі, але якщо ви ніяк не підготовлені до їх використання, то яка з цього користь? Увесь цей час нас стримував не дефіцит, а відсутність політичної волі.

Євросоюзу треба краще обмінюватися інформацією і, можливо, варто створити для цього спільний центр, заявила фон дер Ляєн. Критики побачили у цьому бажання відділитись в питанні оборони від США. Усі свої зауваження і запитання євродепутати мали змогу виголосити одразу опісля виступу президентки. Охочих назбиралося понад 80.

Йорґ Мойтен, євродепутат, лідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини":

Громадянам ЄС не потрібні втішливі слова про стан Євросоюзу. Якщо пильно дивитися на те, що відбувається, то це просто оргія з витрачання грошей! Ця "Зелена угода", фонди відновлення - це просто ще більша централізація влади, ще більш абсурдні і безглузді субсидії та бюрократія!

Філіп Ламбер, євродепутат, співголова "Групи зелених":

Нам не слід чекати 2050 року. Потрібно пришвидшити втілення "Зеленої угоди". Ми повинні прискорити усі процеси. Навіщо, наприклад, чекати до 2035 року, щоб оподатковувати керосин?

Коментували промову очільниці Євросоюзу і в соцмережах. Колишній прем'єр Швеції Карл Більдт, який зараз відповідає за міжнародну політику в Раді ЄС, написав у твіттер, що фон дер Ляєн була "дещо самовдоволена глобальною конкурентоспроможністю ЄС".

Мовляв, насправді блок відстає від США та Китаю. Крістос Крісту, очільник "Лікарів без кордонів" зауважив, що на словах і ділі поділ ЄС вакцинами зі світом дуже різниться. Журналісти видання Politico оцінили промову як "рівну" і без надривів. І здивувались - чому читала з папірця, чому без суфлера?