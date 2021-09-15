У Харкові відкрилася молодіжна приймальня "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
Молодіжне крило "Опозиційної платформи - За життя" відкрило свою приймальню в Харкові. Керівники організації кажуть, молодь згуртувалася самостійно.
Наразі кількість членів налічує майже тисячу осіб. Приймальня стане майданчиком для спілкування, навчання і розвитку. Найближчим часом подібні молодіжні осередки відкриються в Дніпрі, Кривому Розі, Донецькій, Черкаській та Чернігівській областях.
Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Це і кузня кадрів, підготовка, можливість отримати знання, набути політичного досвіду. Молоді люди отримають можливість впливати як на позицію і рішення партії, народних депутатів України, так і впливати на життя, розвиток своїх регіонів і країни в цілому.
Євген Корсун, голова молодіжної організації "Опозиційна платформа - За життя" в Харківській обл.:
Будем привлекать инвесторов к этой всей ситуации и даже вплоть до открытия залов и стадионов. Мини-стадионов. У нас есть даже проект по поводу футбольной команды, который мы хотим воплотить в ближайшие 2-3 месяца.
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