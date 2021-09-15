Приймальня стане майданчиком для спілкування, навчання і розвитку.

Молодіжне крило "Опозиційної платформи - За життя" відкрило свою приймальню в Харкові. Керівники організації кажуть, молодь згуртувалася самостійно.

Наразі кількість членів налічує майже тисячу осіб. Приймальня стане майданчиком для спілкування, навчання і розвитку. Найближчим часом подібні молодіжні осередки відкриються в Дніпрі, Кривому Розі, Донецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Це і кузня кадрів, підготовка, можливість отримати знання, набути політичного досвіду. Молоді люди отримають можливість впливати як на позицію і рішення партії, народних депутатів України, так і впливати на життя, розвиток своїх регіонів і країни в цілому.

Євген Корсун, голова молодіжної організації "Опозиційна платформа - За життя" в Харківській обл.: