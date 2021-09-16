У Авдіївці українські фахівці відновлюють цивільну інфраструктуру після ворожих обстрілів [ Редактировать ]
Неподалік лінії фронту українські фахівці відновлюють цивільну інфраструктуру, що була пошкоджена після ворожих обстрілів. Репортаж Руслана Смєщука - далі.
Прифронтова Авдіївка. Чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами.
Олександр Павлюк, командувач Операції Об'єднаних сил:
Особовий склад об'єднаних сил крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням інфраструктури, допомогає людям, які постраждали.
Олексій Мігрін, начальник Головного управління ДСНС у Донецькій області:
Майже вздовж всієї лінії розмежування працюють 150 рятувальників з 8 областей України в 20 населених пунктах.
Андрій - рятувальник із Херсонщини. Уперше бере участь у таких роботах. І досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці й часі.
Андрій Охналь, рятувальник:
Був неочікуваний контраст. Я не очікував, що будуть чутні взриви, а під час взривів будуть гратися діти і взагалі на них не зважати.
Своєю чергою місцеві жителі радіють та дивуються швидкості, з якою тривають відновлювальні роботи.
Большое спасибо вашим хлопцам, это не люди, а роботы! Роботы! Такую роботу проделать!
Наталія Геннадіївна, місцева жителька:
Я вижу, там на Пушкина поремонтировали, там у соседа поремонтировали, тут у соседа поремонтировали. Пошла написала акт, у меня был, написала заяву - и через три дня - пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно.
Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час українські солдати відремонтували понад тисячу будинків, пошкоджені ворожими снарядами.
Олександр Павлюк, командувач Операції Об'єднаних сил:
Я думаю, це дуже важливо, щоб в кожного в серці була Україна, всі були впевнені, що ніхто нікого не залишить без допомоги. Це один із елеметів допомоги, де нам допомагають ДСНС -є відновлення інфраструктури і розмінування, і решта таких нюансів, які потребують допомоги, що місцевому населенню, що місцевим адміністраціям.
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Противник застосував важкі міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки.
Тим часом, українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють півтори сотні рятувальників, бачив - наш Руслан Смєщук.
На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва.
По позиціях армійців поблизу Новолуганського противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки.