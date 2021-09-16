На территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 5744 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 331 540 инфицированных COVID-19, при этом от инфекции выздоровели 2 226 629 человек (1499 - за минувшие сутки), а умерли 54 651 украинцев (101 - за минувшие сутки). При этом за 24 часа в медучреждения страны поступили 1507 жителей страны.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в Львовской области (552), Харьковской области (498), Днепропетровской области (415), Киеве (362) и Одесской области (347). Известно, что за минувшие сутки методом ПЦР протестировали 34 420 человек, ИФА - 7942, а также экспресс-тестами - 30 569.

Читайте также, в настоящее время Украина "погрузилась" в период эпидемии ОРВИ, в связи с чем в стране будет увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Процесс, который сейчас происходит, является неотвратимым, однако страна оказалась готовой к такой непростой ситуации.

Кроме того, в Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. В этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%, количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч.

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