В настоящее время Украина "погрузилась" в период эпидемии ОРВИ, в связи с чем в стране будет увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом во время интервью одному из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, процесс, который сейчас происходит, является неотвратимым, однако страна оказалась готовой к такой непростой ситуации.

Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться.

Отмечается, что сейчас существует большое количество факторов которые способны влиять на ситуацию с COVID-19, например, дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок.

Читайте также, для защиты страны от коронавирусной инфекции потребуется, по меньшей мере, 24 миллиона вакцинированных. Сделать прививку от COVID-19 должно сделать все взрослое население страны, при этом в настоящее время иммунизированы лишь 5 миллионов, что составляет 20% от нужного.

Кроме того, в Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч, в то же время наблюдается и рост COVID-госпитализаций в стране на 1,5 тысячи.

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