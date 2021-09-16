"Жодного бізнесу, як раніше, поки Росія не припинить гібридну агресію проти ЄС та країн Східного партнерства". Європарламент затвердив "Доповідь про майбутнє відносин Європейського союзу з Російською Федерацією". Документ рекомендує ЄС готуватися до подальшого розширення санкцій проти Кремля - зокрема і щодо "Північного потоку-2".

Не оминули увагою і новий сплеск репресій РФ проти кримських татар - ідеться про недавній арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та іще чотирьох кримсько-татарських активістів. У вітчизняному МЗС привітали такі кроки Європарламенту.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: