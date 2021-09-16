Євросоюз розширюватиме санкції проти Кремля [ Редактировать ]
"Жодного бізнесу, як раніше, поки Росія не припинить гібридну агресію проти ЄС та країн Східного партнерства". Європарламент затвердив "Доповідь про майбутнє відносин Європейського союзу з Російською Федерацією". Документ рекомендує ЄС готуватися до подальшого розширення санкцій проти Кремля - зокрема і щодо "Північного потоку-2".
Не оминули увагою і новий сплеск репресій РФ проти кримських татар - ідеться про недавній арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та іще чотирьох кримсько-татарських активістів. У вітчизняному МЗС привітали такі кроки Європарламенту.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Для нас дуже важливо, що одним з головних підходів щодо відносин з РФ є неможливість повернення до нормальної співпраці, поки РФ не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна. А територіальність України, Молдови та Грузії не буде відновлено в межах міжнародно визнаних кордонів.
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За словами глави МЗС, таким чином Кремль намагається продемонструвати, як він контролює ситуацію на окупованих територіях України. Також Дмитро Кулеба розповів про ситуацію з нашими співвітчизниками в Афганістані.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський і додав: в обмін на це Україна має провести низку реформ.
За словами її президентки - Урсули фон дер Ляєн - боротьба з ковідом - це пріорітет на наступний рік. Окрім того, Євросоюз скликатиме оборонні саміти та інвестуватиме в балканські країни.