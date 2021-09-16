Воскресіння мамонтів: перші дитинчата з’являться на світ через 4 роки [ Редактировать ]
Воскресити мамонтів хочуть американські генетики. Проєктом займається приватна компанія, яка працює у галузі біології, разом із Гарвардською медичною школою.
Дослідники планують використати ДНК із решток мамонтів. Повноцінного клона на його основі зробити неможливо, бо генетична інформація збереглася погано. Тож генетики вирішили поєднати ДНК мамонта й азійського слона, а потім вживити його "сурогатній матері". Сподіваються, що перші дитинчата з'являться на світ за 4-6 років.
по теме
Проєктом займається приватна компанія, яка працює у галузі біології, разом із Гарвардською медичною школою.
Плато біля підніжжя гори Цінцар на заході Боснії. 30 років тому тут уперше почали з'являтися дикі коні. Нині табун налічує близько тисячі особин.
Гігантська тварина завдовжки три метри гріється на камінні, купається біля берега і приймає грязьові ванни. Таке видовище місцеві жителі востаннє спостерігали чверть століття тому.
Возраст найденных вещей в желудке рептилии составляет 8-9 тысяч лет
За допомогою 3D-принтера зробили штучну лапу. Зараз птах перебуває в притулку для тварин і наново вчиться ходити.