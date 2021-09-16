Доки в Росії керує Путін, жодних надій на налагодження зв'язків з цією країною немає. Такого висновку дійшли євродепутати й закріпили цю стратегію ЄС у резолюції. Про що саме йдеться в документі і як там згадують Україну, розкаже Олена Абрамович

Євросоюз має об'єднатися зі США та іншими союзниками, аби зупинити Росію у спробі дестабілізувати демократичний світ,- вважають євродепутати. Зробити це пропонують шляхом нових санкцій та протидії незаконним фінансовим потокам. А ще украй потрібно зменшити залежність від російських газу, нафти та іншої сировини.

Сергей Лагодинський, євродепутат від Німеччини:

Нещодавня згода між Німеччиною та США щодо будівництва "Північного потоку-2", досягнута за спиною України. І це рішення, яке Меркель і Макрон зробили без участі європейців. Це стосується наших інтересів. І, як наслідок, у Москві задоволено посміхаються.

Покрокову інструкцію - яким саме має бути курс ЄС щодо Росії євродепутати закріпили в резолюції. Проголосували її упевненою більшістю. Україна й Грузія в документі згадуються як важливі східні сусіди, яким треба допомагати вистояти проти російської агресії. Надій на те, що Путін відступить сам - нема, резюмували парламентарії.

Сандра Калнієте, депутатка Європарламенту від Латвії:

Від часу мого останнього звіту у 2019 році щодо відносин ЄС і Росії, Кремль лише додав темних епізодів до великого послужного списку. Стало чітко зрозуміло - причин для оптимізму щодо російсько-європейських взаємин немає.

Андрюс Кубілюс, литовський євродепутат, доповідач по резолюції:

Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, але це залежить від Росії. З Федерацією, якою керує авторитарний, клептократичний та агресивний, як всередині країні, так і ззовні, режим Путіна, неможливо мати хороші взаємини. Сьогоднішня Росія - це найбільша загроза європейській безпеці.

Не оминули увагою і новий сплеск репресій РФ проти кримських татар - ідеться, зокрема, про недавній арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та ще чотирьох кримськотатарських активістів. Очільник українського МЗС привітав такі кроки Європарламенту.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Для нас дуже важливо, що одним з головних підходів щодо відносин з РФ є неможливість повернення до нормальної співпраці, поки РФ не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна. А територіальність України, Молдови та Грузії не буде відновлено в межах міжнародно визнаних кордонів.

На завершення, Європарламент попросив у ЄС бути готовим не визнавати Держдуму Росії - якщо вибори до неї цієї неділі відбудуться з порушенням демократичних принципів та міжнародного права.