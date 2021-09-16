Венеційська комісія розгляне проєкт українського "Закону про олігархів". Із запитом до експертів звернувся Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Законопроєкт 5599 було схвалено в першому читанні першого липня. На початку серпня омбудсмен Людмила Денісова зауважила, що деякі положення проєкту суперечать Конституції. Нагадаю, поняття "олігарх" у документі окреслюється, як збіг трьох із чотирьох ознак - політичної, медійної, бізнесової та майнової.

Ну а поки експерти комісії вирішуватимуть, чи конституційний проєкт закону, новини економіки для всіх, незалежно від ознак. Від Кирила Воронка.

Обов'язковий збір на нерухоме майно в Україні зросте на 21 відсоток уже наступного року. Нова норма закріплена в Податковому кодексі. Оподатковують квартири з одним мешканцем площею, більшою за шістдесят метрів квадратних, а будинки - у понад сто двадцять квадратів. Наприклад, за квартиру площею 100 квадратних метрів її власник має платити не дві тисячі вісімсот гривень, а три шістсот (2832 грн до 3600 грн). За кожен квадратний метр - після ста - ще півтора відсотка (1,5%) від мінімальної зарплати. Найбільше доведеться сплачувати тим, у кого метраж квартири перевищує триста квадратних метрів (300 кв.м.) - розмір податку сягатиме двадцяти п'яти тисяч гривень (25 тис. грн). Таку ж суму викладатимуть за приватні будинки, загальною площею, що перевищує 500 квадратних метрів. Податок сплачуватимуть винятково власники житла. Сума жодним чином не залежатиме від кількості членів сім'ї або від кількості людей, прописаних у квартирі чи будинку. Податок треба буде сплачувати раз на рік. Нараховують його з першого липня, а сплачувати треба буде протягом місяця від дати нарахування.

460 мільйонів гривень кабмін виділив на виплати по частковому безробіттю. Про це повідомили в пресслужбі Мінекономіки. В уряді впевнені: таке рішення допоможе громадянам у період карантину. Часткове безробіття - це вимушене тимчасове скорочення робочого часу, передбачене законодавством. Програму щодо часткового безробіття на період карантину запровадили ще торік. На кінець липня за нею - 16 тисяч працівників отримали 55 мільйонів гривень.

З першого жовтня почнуть по-новому контролювати габаритно-вагові автомобілі. Про це повідомили в Укравтодорі. Штрафуватимуть водіїв за неправдиві відомості про масу або габарити вантажу. Майданчики, які вмонтовано у верхній шар покриття доріг, контролюватимуть вагу. Як пояснили в автодорі - обладнання перекриває дорогу по всій ширині, а рух фіксуватимуть цілодобово у режимі реального часу. Наразі працюють 20 комплексів у тестовому режимі, а усі дані передають до Укртрансбезпеки. До кінця року планують розширити їх до ста двох. Штраф становитиме від восьми з половиною тисяч гривень до п'ятдесяти однієї тисячі.

33 мільярди гривень спрямували на підвищення зарплат медичним працівникам. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Кошти виділили з бюджету країни у рамках програми медичної гарантії. Тож наступного року лікарі первинної ланки, тобто ті, які не мають спеціалізації: терапевти, сімейні та педіатри - отримуватимуть зарплату в розмірі 13 тисяч 167 гривень. Вторинна ланка - лікарі, які надають спеціалізовані та складніші послуги - матиме - 10 тисяч 706 гривень після оподаткування. Загалом середня зарплата наразі в медичній галузі - 9 тисяч 300 гривень, а з наступного року збільшиться до 11 тисяч шестисот сімдесяти двох гривень.