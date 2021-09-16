"Залізний купол" для України. Нагадаю глядачам, що "Залізний купол" - це високоефективна система протиракетної оборони, яка рятує Ізраїль від обстрілів. Два такі комплекси є в Сполучених Штатах. І напередодні американські ЗМІ повідомили, що "Залізний купол" - може отримати Україна!

Чи це насправді можливо? І хто у Вашингтоні підтримує цю ідею? Дмитро Анопченко зв'язався і з Конгресом, і з Пентагоном - далі його ексклюзивний матеріал.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Усе, що стосується зброї, американська адміністрація та Пентагон завжди вважають конфіденційною темою. Тож до моменту, поки про це не написало видання Politico (повідомивши - мовляв, "Україна може отримати від Штатів системи "залізного купола"), ані в Києві, ані у Вашингтоні чиновники не могли відкрито заявляти про подібні переговори.

Але з кількох джерел - і в дипломатичному корпусі, і серед високопосадовців, я отримав підтвердження, що це питання обговорювали й на зустрічі Зеленського із міністром оборони США, і під час розмови з Байденом та Блінкіном. Ініціатива отримати "залізний купол" надходила від Києва. Але знову ж таки оголосити цю інформацію українська сторона не могла.

На цих кадрах, наданих нам армією США, випробування "Залізного купола". Ці дві системи протиракетного захисту купили в Ізраїлі.

Та найкраща "реклама" купола була в травні. Коли із сектору Гази Ізраїль буквально накривали вогнем. І купол - рятував країну від руйнувань.

Та в Штатах ці системи... не прижилися. Бо їх не вдається інтегрувати з американським обладнанням. Тож нові комплекси вирішили - не купувати, і ці два - фактично простоюють.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Тому офіційний Київ і просить передати їх як військову допомогу чи дати дозвіл продати. Це б і американську проблему вирішило, і дозволило комплекси для себе отримати. Оскільки купити їх в Ізраїлі майже неможливо.

Але чи є підтримка цієї ідеї з боку американців? З Пентагону мені надіслали офіційну відповідь, з тексту якої стає зрозуміло, що військове відомство США відкрите до обговорення.

Водночас пришвидшити події може Конгрес. У комітеті у справах збройних сил Палати представників уже запропонували поправки до військового бюджету країни. І передбачається, що Пентагон зобов'яжуть прозвітувати щодо опцій та варіантів продажу чи передачі Україні "залізного купола"!

Автор поправок - Скотт Франклін, конгресмен-республіканець із Флориди, колишній бойовий офіцер. Я попросив його прокоментувати ситуацію - каже про безсумнівну підтримку України.

Українці хоробро захищали свою країну від Росії. Вони робили це всупереч кількісній перевазі та за мінімальної зовнішньої підтримки. Україна - молода демократія, яка може багато чого дати міжнародній спільноті. І вона заслуговує шансу на самозахист.

Дмитро Анопченко, кореспондент: