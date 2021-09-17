Про це повідомили в Мінцифрі.

Наприкінці вересня українці зможуть роздруковувати цифрові COVID-сертифікати. Про це повідомили в Мінцифрі. Для цього потрібно зареєструватися на порталі "Дія", обрати потрібну послугу та підписати заяву.

Сертифікат можна буде роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої, щоб потім демонструвати QR-код із екрана