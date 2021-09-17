Українці зможуть роздрукувати свої ковідні сертифікати [ Редактировать ]
Наприкінці вересня українці зможуть роздруковувати цифрові COVID-сертифікати. Про це повідомили в Мінцифрі. Для цього потрібно зареєструватися на порталі "Дія", обрати потрібну послугу та підписати заяву.
Сертифікат можна буде роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої, щоб потім демонструвати QR-код із екрана
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Вчені заявили - вакцинація слизових оболонок може стимулювати імунітет.
Щоб потрапити на своє робоче місце, кожен італієць має продемонструвати "зелений сертифікат".
Хоча офіційно область - "зелена", за показниками - це вже «жовта зона». В медзакладах знову відкривають ковідні відділення.
Від 15 жовтня працівники по всій країні не зможуть потрапити на свої робочі місця - без "зелених перепусток". Спочатку порушникам доведеться сплатити штраф - від 400 до тисячі євро.
Тих, хто мають ковід-сертифікати, відокремлять від інших пасажирів. Імунізованим не доведеться носити маски під час подорожі.