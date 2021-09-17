На территории Поднебесной приземлилась капсула космического корабля Шеньчжоу-12 с экипажем. Они возвращались с космической станции Тяньгун. Об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть CGTN.

Аппарат был принят на полигоне Дунфэн, который находится в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Его полет продолжался почти в течение суток.

Отмечается, что за время нахождения на орбите его командой было совершено два выхода в открытый космос. Несмотря на это, главной задачей все равно остается совершенствование физической подготовки китайских астронавтов.

Фото: Синьхуа

Читайте также, Китай с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань запустил спутник Zhongxing-9B. Zhongxing-9B, оснащенный специально разработанными транспондерами (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал), может поддерживать передачу видеопрограмм высокой четкости.

Кроме того, китайские астронавты Тан Хунбо и Ни Хайшенг сделали несколько ярких кадров Земли. На первом кадре, который сделал Ни Хайшенг, можно увидеть Пекин, который усеян огоньками и аэропорт Дасин, который расположен в провинции Хэбэй.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.