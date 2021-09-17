Историческое приземление: в Китае сел космический корабль с экипажем [ Редактировать ]
На территории Поднебесной приземлилась капсула космического корабля Шеньчжоу-12 с экипажем. Они возвращались с космической станции Тяньгун. Об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть CGTN.
Аппарат был принят на полигоне Дунфэн, который находится в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Его полет продолжался почти в течение суток.
Отмечается, что за время нахождения на орбите его командой было совершено два выхода в открытый космос. Несмотря на это, главной задачей все равно остается совершенствование физической подготовки китайских астронавтов.
Фото: Синьхуа
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Кроме того, китайские астронавты Тан Хунбо и Ни Хайшенг сделали несколько ярких кадров Земли. На первом кадре, который сделал Ни Хайшенг, можно увидеть Пекин, который усеян огоньками и аэропорт Дасин, который расположен в провинции Хэбэй.
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